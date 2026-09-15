Жоао Виктор ответил, верят ли в ЦСКА в чемпионство в РПЛ

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос, верят ли армейцы, что смогут стать чемпионами России по итогам этого сезона. После восьми туров Альфа-Банк РПЛ красно-синие, набрав 16 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», в активе которого 20 очков.

— Какую задачу Игдисамов поставил на сезон? Верят ли в команде в чемпионство?

— Такая команда как ЦСКА всегда ставит перед собой одну цель – быть первой. Несмотря на то, что на старте сезона мы потеряли очки в некоторых матчах, основная борьба ещё впереди. Понятно, что сложно, но это не является невозможным. Если команда по-настоящему полностью возьмёт на вооружение идеи тренера, будет их внедрять, то это уже хорошее подспорье для того, чтобы нам сопутствовал успех, — приводит слова Виктора «МЯЧ RU».

В нынешнем сезоне Виктор провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за армейцев с 2025 года. Контрактное соглашение защитника с российском клубом рассчитано до 2029 года.