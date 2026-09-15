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«Руководство недовольно». Гурцкая заявил, что будущее Черчесова в «Ахмате» под вопросом

«Руководство недовольно». Гурцкая заявил, что будущее Черчесова в «Ахмате» под вопросом
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что будущее Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата» туманно.

В минувшем туре Альфа-Банк РПЛ «Ахмат» обыграл «Динамо» из Махачкалы на своём поле со счётом 3:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 48'     1:1 Сидибе – 58'     1:2 Сундуков – 64'     2:2 Аларкон – 66'     3:2 Келиану – 85'    
Удаления: нет / Сундуков – 90+5'

«Станислав Саламович чудом остался тренером «Ахмата» на следующую неделю. Мне кажется, что руководство Грозного недовольно результатами. Они вложили столько денег в состав, имеют два состава.

Если бы «Ахмат» не выиграл до паузы у «Махачкалы» и у «Акрона», то у Станислава Саламовича были бы проблемы», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После восьми матчей РПЛ «Ахмат» набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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