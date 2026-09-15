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«Лучший в мире с большим отрывом». Жорже Мендеш рассказал, кто выиграет «Золотой мяч»

«Лучший в мире с большим отрывом». Жорже Мендеш рассказал, кто выиграет «Золотой мяч»
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Португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что его клиент выиграет «Золотой мяч».

– «Золотой мяч» получит Ламин. Он заслуживает его больше всех.

– Он лучший в мире?

– Он лучший в мире с большим отрывом, – приводит слова агента El Chiringuito TV.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

Церемония вручения награды лучшему футболисту сезона состоится 26 октября в Лондоне.

Ранее Ямаль заявил, что есть только два лучших игрока, но награда должна достаться ему.

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