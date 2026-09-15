Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, как сделал предложение своей жене Ирине Подшибякиной.

21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

– А расскажи, как ты предложение делал?

– Понял, что я хочу прожить с этим человеком всю свою жизнь и разделить вот все те эмоции, все те моменты, которые предстояли мне и предстоят впереди. Сделал предложение в Париже, где мы первый раз слетали в Париж на несколько дней, хотели побольше, но не получилось. И там был ресторан с видом на Эйфелеву башню. Там была русскоговорящая девушка, которая нас привела на террасу, где мы фотографировались. Спустя год я решил, что именно там хочу сделать предложение. Так всё сложилось удачно.

– Расскажи про начало лета, про свадьбу, что изменилось?

– Прям что-то кардинально не изменилось. Наверное, я понимаю, что я стал ответственен за Иру, за свою семью новую. А какие-то бытовые моменты так и остались, ну, прекрасные отношения, поэтому прямо кардинально ничего не изменилось.

Но мы, допустим, обсуждали такой момент, что настолько насыщенное лето, что не успевается всё полностью прочувствовать и прожить. Свадьба прошла. Потом через пять дней уже начались сборы, сейчас мы уже вообще в другой стране. Жизнь – интересная штука, поэтому надеюсь, что впереди ещё ждёт всё интереснее и интереснее, — сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года, перейдя из московского «Локомотива» 20 августа.