15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков рассказал, как сделал предложение своей жене

Батраков рассказал, как сделал предложение своей жене
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Батраков рассказал, как сделал предложение своей жене Ирине Подшибякиной.

21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

– А расскажи, как ты предложение делал?

– Понял, что я хочу прожить с этим человеком всю свою жизнь и разделить вот все те эмоции, все те моменты, которые предстояли мне и предстоят впереди. Сделал предложение в Париже, где мы первый раз слетали в Париж на несколько дней, хотели побольше, но не получилось. И там был ресторан с видом на Эйфелеву башню. Там была русскоговорящая девушка, которая нас привела на террасу, где мы фотографировались. Спустя год я решил, что именно там хочу сделать предложение. Так всё сложилось удачно.

– Расскажи про начало лета, про свадьбу, что изменилось?

– Прям что-то кардинально не изменилось. Наверное, я понимаю, что я стал ответственен за Иру, за свою семью новую. А какие-то бытовые моменты так и остались, ну, прекрасные отношения, поэтому прямо кардинально ничего не изменилось.

Но мы, допустим, обсуждали такой момент, что настолько насыщенное лето, что не успевается всё полностью прочувствовать и прожить. Свадьба прошла. Потом через пять дней уже начались сборы, сейчас мы уже вообще в другой стране. Жизнь – интересная штука, поэтому надеюсь, что впереди ещё ждёт всё интереснее и интереснее, — сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года, перейдя из московского «Локомотива» 20 августа.

Материалы по теме
Жена Батракова ответила критикам насчёт 10-летней разницы в возрасте с игроком