Наиль Умяров вышел на шестое место по количеству игр за «Спартак» в XXI веке

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вышел на шестое место в истории клуба по количеству проведённых матчей за красно-белых в XXI веке, сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале. На данный момент хавбек отыграл за «Спартак» 215 игр.

«215 матчей за «Спартак» провёл Умяров! Наиль вышел на шестое место по числу игр за красно-белых в этом веке, догнав Георгия Джикию», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Умяров — воспитанник академии «Чертаново», к «Спартаку» футболист присоединился в 2019 году. В составе красно-белых Наиль дважды выигрывал Фонбет Кубок России, а также становился серебряным призёром Альфа-Банк РПЛ.