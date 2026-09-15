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Наиль Умяров вышел на шестое место по количеству игр за «Спартак» в XXI веке

Наиль Умяров вышел на шестое место по количеству игр за «Спартак» в XXI веке
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вышел на шестое место в истории клуба по количеству проведённых матчей за красно-белых в XXI веке, сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале. На данный момент хавбек отыграл за «Спартак» 215 игр.

«215 матчей за «Спартак» провёл Умяров! Наиль вышел на шестое место по числу игр за красно-белых в этом веке, догнав Георгия Джикию», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Умяров — воспитанник академии «Чертаново», к «Спартаку» футболист присоединился в 2019 году. В составе красно-белых Наиль дважды выигрывал Фонбет Кубок России, а также становился серебряным призёром Альфа-Банк РПЛ.

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Новости. Футбол
  • 15 сентября 2026
  • 06:59
    Тим