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Заболотный назвал Кокорина самым талантливым футболистом

Заболотный назвал Кокорина самым талантливым футболистом
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Бывший форвард «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный рассказал, что считает форварда Александра Кокорина самым талантливым футболистом из всех, с кем он играл.

«Лучший футболист, с которым я играл, – Леандро Паредес. Он же чемпион мира. Из-за этого он лучший. Больше я с чемпионами мира не играл.

Самый талантливый – Саня Кокорин. Он не реализовал весь потенциал. Когда он играл за «Локомотив» — 1991, всегда обыгрывал троих-четверых – я мечтал о таком дриблинге. Он задавал темп всему 1991 году. Когда он приезжал в сборную, то показывал легкость, плавные движения. Ты смотришь и думаешь: «Он во что-то другое играет». Он выпрыгивал на неимоверную высоту. Все тесты проходил лучше.

Лучший завершитель – Артем Дзюба. Лучшая левая нога – у Юрия Жиркова. У себя мне нравится игра головой», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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