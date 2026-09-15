Заболотный заявил, что разочаровался в СМИ

Бывший форвард «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный высказался о работе журналистов.

«Я разочаровался в СМИ. Мои слова конвертируют и выкладывают по-другому. Когда ты выходишь [из раздевалки после матча], люди выкрикивают вопросы и суют камеру в лицо. Это грязная обстановка. Поэтому я задумался: «Нужны ли мне вообще интервью?» Профессиональных интервьюеров мало.

У меня были конфликты с журналистами. Я дважды звонил им через пресс-службу клуба и спрашивал: «Зачем вы это делаете? Я же говорил по-другому». Мне отвечали: «Мы подумали, ты сказал так», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Заболотный объяснил, почему легко менял топ-клубы РПЛ.