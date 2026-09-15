15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заболотный заявил, что разочаровался в СМИ

Заболотный заявил, что разочаровался в СМИ
Комментарии

Бывший форвард «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный высказался о работе журналистов.

«Я разочаровался в СМИ. Мои слова конвертируют и выкладывают по-другому. Когда ты выходишь [из раздевалки после матча], люди выкрикивают вопросы и суют камеру в лицо. Это грязная обстановка. Поэтому я задумался: «Нужны ли мне вообще интервью?» Профессиональных интервьюеров мало.

У меня были конфликты с журналистами. Я дважды звонил им через пресс-службу клуба и спрашивал: «Зачем вы это делаете? Я же говорил по-другому». Мне отвечали: «Мы подумали, ты сказал так», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Заболотный объяснил, почему легко менял топ-клубы РПЛ.

Материалы по теме
Антон Заболотный объяснил, почему легко менял топ-клубы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android