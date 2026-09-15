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Гурцкая назвал топ-клуб РПЛ, которому больше всего нужна пауза на игры сборных

Гурцкая назвал топ-клуб РПЛ, которому больше всего нужна пауза на игры сборных
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Футбольный агент Тимур Гурцкая выдвинул версию, что больше всех среди топ-клубов Альфа-Банк РПЛ от предстоящей международной паузы выиграет московский «Спартак». После восьми туров чемпионата России красно-белые, набрав 16 очков, занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар».

«Самая большая проблема — это сейчас «Спартак». Вот «Спартаку» больше всех нужна пауза, чтобы выздоровел Барко. Вернётся Барко, «Спартак» станет похож на команду, которая не только на бумаге будет фаворитом, но ещё и по игре. Потому что без Барко… Это совсем другая команда», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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