Гурцкая назвал топ-клуб РПЛ, которому больше всего нужна пауза на игры сборных

Футбольный агент Тимур Гурцкая выдвинул версию, что больше всех среди топ-клубов Альфа-Банк РПЛ от предстоящей международной паузы выиграет московский «Спартак». После восьми туров чемпионата России красно-белые, набрав 16 очков, занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар».

«Самая большая проблема — это сейчас «Спартак». Вот «Спартаку» больше всех нужна пауза, чтобы выздоровел Барко. Вернётся Барко, «Спартак» станет похож на команду, которая не только на бумаге будет фаворитом, но ещё и по игре. Потому что без Барко… Это совсем другая команда», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».