15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая озвучил главную проблему «Зенита»

Тимур Гурцкая озвучил главную проблему «Зенита»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал главную проблему санкт-петербургского «Зенита». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Если «Краснодар» опередит «Зенит» и даже станет чемпионом, в Питере это будет воспринято как «ничего страшного». Следующий год — мы. «Краснодар» — это не такая красная тряпка, как московские клубы.

— Главная проблема «Зенита» — Семак или селекция?
— Ну, я думаю, что и то, и то. Думаю, больше Семак, потому что всё равно футболисты хорошие. Там нет плохих футболистов, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Гурцкая назвал топ-клуб РПЛ, которому больше всего нужна пауза на игры сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android