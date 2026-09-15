Тимур Гурцкая озвучил главную проблему «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал главную проблему санкт-петербургского «Зенита». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Если «Краснодар» опередит «Зенит» и даже станет чемпионом, в Питере это будет воспринято как «ничего страшного». Следующий год — мы. «Краснодар» — это не такая красная тряпка, как московские клубы.

— Главная проблема «Зенита» — Семак или селекция?

— Ну, я думаю, что и то, и то. Думаю, больше Семак, потому что всё равно футболисты хорошие. Там нет плохих футболистов, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».