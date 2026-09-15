Камбэк «Интера» в Серии А, «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в КХЛ. Главное к утру
«Интер» победил «Удинезе» в Серии А в матче с восемью голами, московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце, а «Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Интер» победил «Удинезе» в Серии А в матче с восемью голами.
- Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце.
- «Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене.
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