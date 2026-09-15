15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15 сентября главные новости спорта, футбол, результаты, теннис, хоккей, КХЛ

Камбэк «Интера» в Серии А, «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в КХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Интер» победил «Удинезе» в Серии А в матче с восемью голами, московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце, а «Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Интер» победил «Удинезе» в Серии А в матче с восемью голами.
  2. Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в Череповце.
  3. «Торпедо» победило «Ак Барс» в своём первом матче на новой арене.
  4. «Аль-Ахли» со Сперцяном сыграл вничью с «Пахтакором» в матче элитной Лиги чемпионов АФК.
  5. «Считают это предательством». Журналист рассказал о расколе в сборной Франции из-за Мбаппе.
  6. «Об этом нужно говорить!.. Мы должны быть честными!» Журналист — об игре Сафонова в «ПСЖ».
  7. «Не сможет». Турецкие журналисты критически высказались о перспективах Батракова в ЛЧ.
  8. Тимур Гурцкая озвучил главную проблему «Зенита».
  9. «Лучший в мире с большим отрывом». Жорже Мендеш рассказал, кто выиграет «Золотой мяч».
  10. Людмила Самсонова обыграла Эльзу Жакемо в первом круге турнира в Гвадалахаре.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Реал» в Ла Лиге, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Трактор» — «Локомотив»
Топ-матчи вторника: «Реал» в Ла Лиге, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Трактор» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android