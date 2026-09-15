Семак оценил шансы Андраде выйти в старте «Зенита» на матч с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы защитника Кевина Андраде попасть в стартовый состав команды на матч 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой». Игра пройдёт в среду, 16 сентября.

— Кевин Андраде забил гол в предыдущем матче и впервые поедет в Калининград уже не в качестве игрока «Балтики». Есть ли у него шанс выйти в стартовом составе и будете ли вы учитывать психологический момент?

— Конечно, шанс выйти есть — он неплохо смотрится. Конечно, последняя игра двоякое впечатление оставила: с одной стороны, он очень хорошо действовал в атаке, а с другой стороны, ошибка в обороне. Но он играл на непривычной для себя позиции — это, скажем так, понять можно. Поэтому будем принимать решение немножко попозже, в линии центральных защитников у нас очень хорошая конкуренция — придётся голову поломать, кто будет играть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».