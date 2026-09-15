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Семак оценил шансы Андраде выйти в старте «Зенита» на матч с «Балтикой»

Семак оценил шансы Андраде выйти в старте «Зенита» на матч с «Балтикой»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы защитника Кевина Андраде попасть в стартовый состав команды на матч 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой». Игра пройдёт в среду, 16 сентября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

— Кевин Андраде забил гол в предыдущем матче и впервые поедет в Калининград уже не в качестве игрока «Балтики». Есть ли у него шанс выйти в стартовом составе и будете ли вы учитывать психологический момент?
— Конечно, шанс выйти есть — он неплохо смотрится. Конечно, последняя игра двоякое впечатление оставила: с одной стороны, он очень хорошо действовал в атаке, а с другой стороны, ошибка в обороне. Но он играл на непривычной для себя позиции — это, скажем так, понять можно. Поэтому будем принимать решение немножко попозже, в линии центральных защитников у нас очень хорошая конкуренция — придётся голову поломать, кто будет играть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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