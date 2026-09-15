Игорь Шалимов назвал лучшего игрока и лучшего тренера 8-го тура РПЛ

Бывший главный тренер «Урала», «Факела», «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов выбрал лучшего игрока и лучшего тренера 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Тренер… «Спартак»… «Краснодар»… Ну, вот мы смотрим… Не знаю, мне кажется, что тренер «Акрона». Игрок? А кто там что-то делал-то (улыбается)? Я бы взял кого-нибудь из ЦСКА. Возьму, наверное, за счёт выполненного объёма Кисляка. Из-под него гол забили? Ничего страшного. Они вдесятером играли 75 минут. Кисляк. Потому что ЦСКА неимоверные усилия там приложил, чтобы выправить эту игру», — сказал Шалимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».