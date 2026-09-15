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Жоао Виктор: у Кисляка есть всё, чтобы завоевать целый мир

Жоао Виктор: у Кисляка есть всё, чтобы завоевать целый мир
Комментарии

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о полузащитнике армейцев Матвее Кисляке. По словам Виктора, молодой российский футболист обладает всеми необходимыми качествами, чтобы заиграть в европейском топ-клубе.

— Согласен с тем, что главная звезда ЦСКА – Матвей Кисляк? Как считаешь, за какой топ-клуб он бы смог играть?
— Да, он великолепный игрок. У него есть всё, чтобы завоевать целый мир. Кис нашёл бы себя в любом клубе. У него отличные футбольные качества, смелость, огромные личностные качества.

— Подошёл бы «Реалу» Моуринью?
— Да-да.

— В какую сумму ты бы оценил Кисляка?
— Я бы его отдал только за отступные, — приводит слова Виктора «МЯЧ RU».

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