Жоао Виктор: у Кисляка есть всё, чтобы завоевать целый мир
Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о полузащитнике армейцев Матвее Кисляке. По словам Виктора, молодой российский футболист обладает всеми необходимыми качествами, чтобы заиграть в европейском топ-клубе.
— Согласен с тем, что главная звезда ЦСКА – Матвей Кисляк? Как считаешь, за какой топ-клуб он бы смог играть?
— Да, он великолепный игрок. У него есть всё, чтобы завоевать целый мир. Кис нашёл бы себя в любом клубе. У него отличные футбольные качества, смелость, огромные личностные качества.
— Подошёл бы «Реалу» Моуринью?
— Да-да.
— В какую сумму ты бы оценил Кисляка?
— Я бы его отдал только за отступные, — приводит слова Виктора «МЯЧ RU».
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