Алексей Гасилин назвал команду РПЛ, которая показывает наиболее целостный футбол

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин оценил выступления «Краснодара» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. По словам Гасилина, «быки» показывают целостный футбол в рамках чемпионата страны.

«Если выбирать одну команду РПЛ, которая показывает наиболее целостный во всех отношениях футбол, то это «Краснодар». Поймите, что игра забудется, а результат останется. Краснодарцы не проигрывают. Со старта чемпионата выдали серию из шести побед. Это их лучший результат. Несмотря на потерю ряда футболистов после прошлого сезона, «Краснодар» показывает хорошую ротацию состава и добивается побед», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».