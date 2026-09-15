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Алексей Гасилин назвал команду РПЛ, которая показывает наиболее целостный футбол

Алексей Гасилин назвал команду РПЛ, которая показывает наиболее целостный футбол
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин оценил выступления «Краснодара» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. По словам Гасилина, «быки» показывают целостный футбол в рамках чемпионата страны.

«Если выбирать одну команду РПЛ, которая показывает наиболее целостный во всех отношениях футбол, то это «Краснодар». Поймите, что игра забудется, а результат останется. Краснодарцы не проигрывают. Со старта чемпионата выдали серию из шести побед. Это их лучший результат. Несмотря на потерю ряда футболистов после прошлого сезона, «Краснодар» показывает хорошую ротацию состава и добивается побед», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

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