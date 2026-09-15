Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 15 сентября, стартует 6-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.
Расписание 6-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)
Перенесённый матч, 3 сентября, четверг:
«Реал Сосьедад» – «Сельта» — 0:0.
15 сентября, вторник:
20:00. «Райо Вальекано» – «Эспаньол»;
21:00. «Алавес» – «Валенсия»;
22:30. «Эльче» – «Реал» Мадрид.
16 сентября, среда:
20:00. «Депортиво» – «Севилья»;
20:00. «Атлетико» Мадрид – «Осасуна»;
22:30. «Барселона» – «Расинг»;
22:30. «Леванте» – «Атлетик» Бильбао.
17 сентября, четверг:
20:00. «Бетис» – «Хетафе»;
22:30. «Малага» – «Вильярреал».
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