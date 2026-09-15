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Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
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Сегодня, 15 сентября, стартует 6-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.

Расписание 6-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)

Перенесённый матч, 3 сентября, четверг:

«Реал Сосьедад» – «Сельта» — 0:0.

15 сентября, вторник:

20:00. «Райо Вальекано» – «Эспаньол»;
21:00. «Алавес» – «Валенсия»;
22:30. «Эльче» – «Реал» Мадрид.

16 сентября, среда:

20:00. «Депортиво» – «Севилья»;
20:00. «Атлетико» Мадрид – «Осасуна»;
22:30. «Барселона» – «Расинг»;
22:30. «Леванте» – «Атлетик» Бильбао.

17 сентября, четверг:

20:00. «Бетис» – «Хетафе»;
22:30. «Малага» – «Вильярреал».

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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