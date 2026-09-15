Экс-форвард «Спартака» Заболотный объяснил, как он провалил допинг-тест

Бывший нападающий «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Антон Заболотный объяснил, как он провалил допинг-тест. Это произошло в начале мая, а 6 августа РУСАДА дисквалифицировала Заболотного на шесть месяцев.

«У меня аритмия сердца, её нашли в 2019-м. Мое обычное давление – 140 на 80. Я каждый день пью таблетки, их делают в Нидерландах и Германии. С февраля 2022-го импорт в Россию стал тяжёлым. Я закупал таблетки на сборах в Турции – по пять-шесть пачек на полгода. В 2025-м «Спартак» проводил сборы в России: супруга полетела на отдых, попросил её купить. Она не сильна в английском и взяла разные таблетки: «Атаканд» и «Атаканд Плюс». Оказалось, вторые содержат мочегонное средство – диуретик. Первый допинг-тест в октябре я прошёл, а в апреле он оказался положительным. Но жена не виновата: я как профессионал должен проверять, что принимаю. Это дикая случайность», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».