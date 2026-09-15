«Безадресные передачи». Орлов оценил защитника «Зенита» Романа Вегу

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре флангового защитника петербургского «Зенита» Романа Веги в последних матчах. Эксперт отметил активность и самоотдачу аргентинского футболиста. В то же время он заявил о недостатке мастерства, который отражается на точности передач.

«Был активен Вега. Он очень много бегает и такой трудолюбивый, трудоспособный. Но, к сожалению, его передачи получаются безадресными. Редко когда они доходят до своего игрока. Это мастерство… Но оно же может прийти, он ещё совсем молодой парень», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».