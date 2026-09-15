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«Команда не ставит «автобус». Орлов оценил «Локомотив» после матча с «Зенитом»

«Команда не ставит «автобус». Орлов оценил «Локомотив» после матча с «Зенитом»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о «Локомотиве» после матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретились с санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

«Локомотив» — команда, которая играет. Она не ставит заборы или «автобусы» [в защите]. Она играет. Мне, например, понравился у них правый защитник Ненахов. Потому что он не давал играть Джону Джону — бразилец никак не мог вырваться с этого фланга», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

«Локомотив» идёт на 13-м месте в РПЛ. «Зенит» занимает пятую строчку в таблице.

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