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Константин Генич назвал самый яркий момент 8-го тура РПЛ

Константин Генич назвал самый яркий момент 8-го тура РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, что для него является самым ярким моментом прошедшего 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Выбор Генича пал на симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с тольяттинским «Акроном» (1:1). Во втором тайме Кордоба рухнул на газон после лёгкого прикосновения перчаткой в исполнении голкипера.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

— Самое яркое воспоминание? Традиционно. Кость, я тебе говорю: «8-й тур», и первое, что в голове возникает?
— Ну, наверное, симуляция Кордобы, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Краснодар» после восьми туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.

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