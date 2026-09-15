Константин Генич назвал самый яркий момент 8-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, что для него является самым ярким моментом прошедшего 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Выбор Генича пал на симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с тольяттинским «Акроном» (1:1). Во втором тайме Кордоба рухнул на газон после лёгкого прикосновения перчаткой в исполнении голкипера.

— Самое яркое воспоминание? Традиционно. Кость, я тебе говорю: «8-й тур», и первое, что в голове возникает?

— Ну, наверное, симуляция Кордобы, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Краснодар» после восьми туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.