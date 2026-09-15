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Рамиро Ди Лусиано покидает ЦСКА и переходит в сербский клуб «Чукарички» — Мерло

Рамиро Ди Лусиано покидает ЦСКА и переходит в сербский клуб «Чукарички» — Мерло
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Аргентинский защитник Рамиро Ди Лусиано покидает московский ЦСКА и переходит в сербский клуб «Чукарички». Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло в соцсети X. По данным источника, 22-летний футболист перейдёт в новую команду на условиях аренды с опцией выкупа.

Сообщается, что аренда будет рассчитана на один год, а прописанная в соглашении сумма составит € 500 тыс. Армейцы сохранят за собой право на 40% от средств от будущей перепродажи аргентинца.

Ди Лусиано перебрался в ЦСКА в августе прошлого года из клуба «Банфилд». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 1,15 млн. Всего в России футболист провёл три матча и не отметился результативными действиями.

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