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Отказавший ЦСКА нападающий Банза перешёл в ПАОК на правах аренды

Отказавший ЦСКА нападающий Банза перешёл в ПАОК на правах аренды
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Нападающий сборной ДР Конго, участник чемпионата мира 2026 года Симон Банза перешёл из «Аль-Джазиры» в ПАОК. О сделке официально сообщила пресс-служба греческого клуба. 30-летний форвард присоединился к новой команде на правах аренды.

Срок арендного соглашения рассчитан на один год и включает в себя опцию выкупа. За ПАОК Банза будет выступать под номером 24. Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе к африканцу со стороны московского ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы согласовали трансфер Банзы с «Аль-Джазирой», забронировали билеты на самолёт и запланировали медосмотр для африканца, но футболист передумал и отказался от поездки.

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