«Спартак» признан в народе дойной коровой». Гурцкая — о контракте Барко

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о продлении контракта аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком». Ранее Гурцкая сообщал, что стороны близки к заключению соглашения.

«Каким-то образом бодаются пока. Проблема? Я не вижу проблемы в игроке Барко. В контракте — это слабая работа спортивного директора. Очередной минус в карму ему. Когда Барко выходит на поле, я не вижу связи в непродлённом контракте с его, допустим, плохой игрой. Здесь я этого не вижу. Странно, что не продлили контракт? Чтобы понимать, странно это или нет, нужно иметь больше данных, которых у нас нет. Может, он такое просит… На что «Спартак» не может пойти. Мы же этого не знаем. На самом деле ты же понимаешь, что «Спартак» в народе футбольном общепризнан дойной коровой. Со «Спартака» все всегда выжимают, что хотят. Он, наверное, такое захотел, что уже в «Спартаке» руководство сошло с ума. Они же понимают, что лучшего своего игрока не продлевают. Ну они же это понимают», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».