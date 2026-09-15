Орлов — о «Зените»: отставание от «Краснодара» на пять очков — это не так много

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о турнирном положении «Зенита» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые идут на пятом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

«Каждый матч что-то новое появляется в составе «Зенита». Это и есть перестройка команды. Другой вопрос: результаты каковы? Но в матче с «Локомотивом» счёт-то был в пользу «Зенита». Поэтому упаднические настроения преждевременны.

Дело в том, что ситуация в турнирной таблице не такая уж и плохая для «Зенита» сейчас. Во-первых, сел в двух матчах «Краснодар». Три команды по 16 очков. И мы пятые — 15 очков. Мы отстаём от «Краснодара» на пять очков. Это не так много. У нас ещё и предстоит матч с «Краснодаром», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».