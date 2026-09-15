«Это подарок судьбы». Игрок сборной Намибии — о матче с Россией

Центральный защитник сборной Намибии Кеннеди Амутеня поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России. Игра пройдёт 3 октября на стадионе «Лужники» в Москве.

«Намибия — соседняя с ЮАР страна. У нас хороший уровень футбола для такой маленькой страны. Что касается меня, было бы здорово сыграть с Россией в товарищеском матче, но, к сожалению, я восстанавливаюсь после травмы передней крестообразной связки.

Но для страны это большое событие! Оно открывает Намибию для людей, которые не знают о её талантах и потенциале. Это просто подарок судьбы, что теперь мы играем с европейскими странами. Это хорошая возможность для нашей страны и игроков», — сказал Амутеня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.