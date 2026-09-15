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«Это подарок судьбы». Игрок сборной Намибии — о матче с Россией

«Это подарок судьбы». Игрок сборной Намибии — о матче с Россией
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Центральный защитник сборной Намибии Кеннеди Амутеня поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России. Игра пройдёт 3 октября на стадионе «Лужники» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Намибия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Намибия — соседняя с ЮАР страна. У нас хороший уровень футбола для такой маленькой страны. Что касается меня, было бы здорово сыграть с Россией в товарищеском матче, но, к сожалению, я восстанавливаюсь после травмы передней крестообразной связки.

Но для страны это большое событие! Оно открывает Намибию для людей, которые не знают о её талантах и потенциале. Это просто подарок судьбы, что теперь мы играем с европейскими странами. Это хорошая возможность для нашей страны и игроков», — сказал Амутеня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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