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Черданцев дал совет «Краснодару» для борьбы за чемпионство

Черданцев дал совет «Краснодару» для борьбы за чемпионство
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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев порассуждал о ситуации в «Краснодаре». Он посоветовал «быкам» приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно, ведь для борьбы за чемпионство важна глубина состава.

— С чем связываете, что «Краснодар» потерял очки во втором матче подряд?
— Это сложно сказать, если не находиться внутри команды. Для меня это удивительно. Но всё‑таки на это тоже есть объективные причины. Потеря Сперцяна и следом Кривцова сказывается на средней линии, она проседает по объективным причинам. Хорошо, что Кривцов с листа заиграл так, что мы забыли про уход Сперцяна. Но когда игрок находится в такой прекрасной форме и тоже выбывает, это проблема.

«Краснодар» испытывает определённые проблемы из‑за ухода Сперцяна и травмы Кривцова. Не знаю, какая команда может безболезненно пройти такой момент. «Краснодару» в зимнее окно нужно кого‑то приобретать для глубины состава. Да, замены есть, но, если ты хочешь стать чемпионом, нужно иметь более конкурентный стартовый состав на случай, если кто‑то из ключевых игроков получает травму, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

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