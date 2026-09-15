Бензема хочет перейти в «Байер», контракт посла Саудовской Аравии мешает этому — Каддури

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема хочет продолжить карьеру в немецком «Байере». Как сообщает журналист Илиес Каддури в соцсети X, между игроком и клубом наладился контакт, а француз проявил большой энтузиазм относительно перехода.

По данным источника, Бензема обсуждал проект леверкузенцев с бывшими одноклубниками Муссой Диаби и Лукасом Васкесом. Сообщается, что любому потенциальному переходу мешает контракт футболиста в качестве посла Саудовской Аравии, который рассчитан до 2030 года.

Агенты 38-летнего футболиста ведут переговоры, чтобы смягчить условия этого контракта. Зимой Бензема