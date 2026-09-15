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Хулиан Альварес хочет сыграть с «Реалом» и не выйдет на поле с «Осасуной» — Marca

Хулиан Альварес хочет сыграть с «Реалом» и не выйдет на поле с «Осасуной» — Marca
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес намерен восстановиться к матчу 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», который состоится в воскресенье, 20 августа. Как сообщает издание Marca, обследование аргентинца, проведённое после того, как он был вынужден досрочно завершить субботнюю тренировку, не выявило серьёзных повреждений.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Альварес завершил с дискомфортом матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:2), в котором он впервые в сезоне отыграл полные 90 минут на фоне скомканной предсезонной подготовки из-за чемпионата мира — 2026 и неопределённости вокруг своего будущего.

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