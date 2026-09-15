Игорь Акинфеев рассказал, как изменился с возрастом

Многолетний капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он изменился с возрастом. Акинфееву 40 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года.

«Многие говорят, что я стал совершенно спокоен, не колюч, не реагирую на какие-то моменты, вещи. Но, с другой стороны, я уже прекрасно понимаю, что надо становиться таким. Футбольное поле, выплеск эмоций, ярость, драйв — они рано или поздно заканчиваются, как мы уже сказали, и в обычной жизни у тебя уже не должно быть таких моментов. Ты должен быть ко всем лоялен, должен уметь со всеми общаться, вести себя достаточно хорошо. То есть я действительно вырос», — приводят слова Акинфеева «Вести».