«Ну смешно!» Орлов отреагировал на симуляцию Кордобы

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. В матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1) Кордоба рухнул на газон от лёгкого контакта с перчаткой вратаря тольяттинской команды Виталия Гудиева.

«Видно, что не очень хороши дела у «Краснодара». Мне очень не нравится, как они себя ведут на футбольном поле. Во-первых, пойман был на симуляции их центральный нападающий Кордоба. Его никто не задел, а он вдруг упал «замертво» (смеётся). Ну смешно! А вот судья взял бы и карточку показал за симуляцию», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».