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«Ну смешно!» Орлов отреагировал на симуляцию Кордобы

«Ну смешно!» Орлов отреагировал на симуляцию Кордобы
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. В матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1) Кордоба рухнул на газон от лёгкого контакта с перчаткой вратаря тольяттинской команды Виталия Гудиева.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Видно, что не очень хороши дела у «Краснодара». Мне очень не нравится, как они себя ведут на футбольном поле. Во-первых, пойман был на симуляции их центральный нападающий Кордоба. Его никто не задел, а он вдруг упал «замертво» (смеётся). Ну смешно! А вот судья взял бы и карточку показал за симуляцию», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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