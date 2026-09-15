В «Байере» отреагировали на слухи о желании подписать Карима Бензема свободным агентом

Спортивный директор немецкого «Байера» Симон Рольфес прокомментировал слухи об интересе леверкузенцев к нападающему Кариму Бензема, который летом покинул «Аль-Хиляль» в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист проявил большой энтузиазм относительно перехода.

«Наш состав укомплектован», — сказал Рольфес в комментарии изданию Bild.

По данным СМИ, Бензема обсуждал проект леверкузенцев с бывшими одноклубниками Муссой Диаби и Лукасом Васкесом, однако любому потенциальному переходу француза в новый клуб мешает его контракт в качестве посла Саудовской Аравии, который рассчитан до 2030 года.