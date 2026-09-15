Константин Генич: Олейников попросил «Рубин» войти в его положение

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал историю со срывом трансфера полузащитника Ивана Олейникова в «Рубин». Выступавший за «Крылья Советов» игрок в итоге перешёл в московский ЦСКА.

«В данной ситуации каждый из нас, если бы встал на место Вани Олейникова… Когда ты в другом городе и тебя водят по базе, второе лицо Татарстана тебя приветствует, жмёт руку: «Добро пожаловать в нашу семью», тренер вышел, всё, сфотографировался с футболкой… А у тебя в этот момент накрывается мечта. Ваня сейчас оказался в растерянности, насколько я знаю. Как мне сказали в «Рубине», он не приехал на медосмотр на следующее утро, хотя его ждали, а он позвонил всем и извинился, попросил войти в положение», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».