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Артём Ребров рассказал, зачем «Спартаку» нужен Александр Довбня

Артём Ребров рассказал, зачем «Спартаку» нужен Александр Довбня
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Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, зачем команде нужен запасной голкипер Александр Довбня. За более чем два сезона в клубе вратарь принял участие в одном матче.

«Со стороны вклад Саши может быть не очень заметен, поэтому мне хотелось бы его подсветить. Ведь Довбня делает важную работу, а не просто занимает место третьего вратаря. Когда Деян Станкович пришёл в «Спартак», в команде были Александр Максименко и Александр Селихов. Без третьего вратаря как такового – подключали кого-то из молодёжи.

Станковича такой формат не устраивал – тогда он и придумал Довбню. Сразу дал понять руководству, что ему нужен третий опытный вратарь. То ли ещё во время игровой карьеры, то ли уже во время тренерской он пришёл к тому, что в команде должны быть два равноценных кипера, а за ними для подстраховки – возра