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«Легионеры легли от смеха». Ребров вспомнил перформансы Довбни на тренировках «Спартака»

«Легионеры легли от смеха». Ребров вспомнил перформансы Довбни на тренировках «Спартака»
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Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил несколько забавных эпизодов с третьим голкипером команды Александром Довбней на тренировках красно-белых. Вратарь перебрался в столичный клуб летом 2024-го в статусе свободного агента.

«Помню, тренировка закончилась, кто-то просто по приколу бил по воротам. Вдруг Довбня говорит: «Давайте, бейте. Пропускаю – снимаю что-нибудь!» Первый гол – снимает свитер, второй – шорты, третий – гетры. В итоге остаётся в одних трусах и бутсах. Легионеры просто легли от смеха, а Станкович, тренерский штаб, руководство – сразу влюбились в него.

Довбня умеет снять напряжение. Помню, приходит первый раз на командный ужин в ресторан: «Ребята, я что, на свадьбу пришёл? Такая поляна у вас тут накрыта. Дома жене скажу, что есть не буду – на свадьбе покормили!» Часто после поражения все выходят на тренировку как на траур. Довбня тут особенно хорош: всех взбодрит, зарядит, поднимет настрой. Важная составляющая, которую никто не видит. А когда нужно быть серьёзным и собранным, он переключится и всех заставит быть серьёзными и собранными.

При этом надо понимать, что роль третьего вратаря не только в создании атмосферы. Довбня тренируется точно не меньше Максименко и Помазуна, а местами, может быть, даже побольше. Например, всегда уходит последним, потому что остаётся на отработку ударов. Ему лупят, лупят и лупят до победного. И там дурака не поваляешь – надо включаться и отрабатывать. Был забавный эпизод, когда ему подряд много пенальти забили. Ребята начали шутить, а Довбня быстро сориентировался: «Вы википедию откройте, посмотрите, как я от Промеса пенальти брал. И извинитесь», — приводит слова Реброва Sports.ru.

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