Объявлены судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

16 сентября

«Родина» – «Рубин»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Александр Павлов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Игорь Писанко.

17 сентября

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Олег Соколов.

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

«Ростов» – «Динамо» Москва: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья – Олег Гусаков; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

Что было в прошлом туре?