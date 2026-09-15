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Игорь Акинфеев: я не сказал, наверное, последнего слова

Игорь Акинфеев: я не сказал, наверное, последнего слова
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Многолетний капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к 40-летию. Акинфеев за первую команду армейцев выступает с 2003 года. По словам вратаря, он чувствует себя 20-летним футболистом.

«Я чувствую себя ещё молодым Игорем Акинфеевым, которому, не знаю, там, 20 лет — давайте возьмём, там, 22. Конечно, вот это, наверное, и держит меня и в футболе, и вообще в профессии. И то, что я столько лет здесь, конечно, благодаря ЦСКА всё это. Но при этом запал ещё остаётся… Я не сказал, наверное, последнего слова, хочется прямо ещё немножко поиграть», — приводят слова Акинфеева «Вести».

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