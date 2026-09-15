Сергей Ташуев отреагировал на информацию о своём возможном уходе из «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал новости о своём возможном уходе из красноярского клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист может покинуть занимаемую должность. Сам Ташуев не стал исключать такую возможность.

«Я нахожусь в Красноярске, нахожусь на работе. Пока комментировать информацию о своём уходе не буду. Но в нашей жизни ничего исключать нельзя, не знаешь, что будет завтра», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Енисей» не побеждает в рамках Лиги Pari (Первой лиги) уже семь матчей подряд (три поражения, четыре ничьих).