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Каррагер обвинил игроков «Ливерпуля» в провальном старте сезона и заступился за Ираолу

Каррагер обвинил игроков «Ливерпуля» в провальном старте сезона и заступился за Ираолу
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заступился за нового главного тренера команды Андони Ираолу после неудачного старта сезона для команды. В четырёх турах английской Премьер-лиги у команды победа и три ничьих.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Фулхэм
Лондон

«Я не критикую тренера и не оказываю на него давления — хотя начало сезона действительно выдалось неудачным. Но сейчас мы имеем дело с такой группой игроков, чьи результаты в прошлом сезоне были неприемлемы для клуба. После окончания прошлого сезона руководство «Ливерпуля» сменило тренера и фактически сказало: «У нас от