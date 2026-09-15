Каррагер обвинил игроков «Ливерпуля» в провальном старте сезона и заступился за Ираолу

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заступился за нового главного тренера команды Андони Ираолу после неудачного старта сезона для команды. В четырёх турах английской Премьер-лиги у команды победа и три ничьих.

«Я не критикую тренера и не оказываю на него давления — хотя начало сезона действительно выдалось неудачным. Но сейчас мы имеем дело с такой группой игроков, чьи результаты в прошлом сезоне были неприемлемы для клуба. После окончания прошлого сезона руководство «Ливерпуля» сменило тренера и фактически сказало: «У нас от