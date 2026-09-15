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Стало известно, где пройдут финалы Лиги чемпионов 2028 и 2029 года

Стало известно, где пройдут финалы Лиги чемпионов 2028 и 2029 года
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Пресс-служба УЕФА объявила, что финал Лиги чемпионов 2028 года пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене, а годом позже решающий матч турнира примет обновлённый стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

«Два культовых стадиона! Мюнхенская футбольная арена («Альянц Арена». — Прим. «Чемпионата») и «Камп Ноу» в Барселоне примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах соответственно», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА, которое было опубликовано в социальной сети X.

Отметим, что финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Действующим победителем турнира является французский «ПСЖ».

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