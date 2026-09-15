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УЕФА определил места проведения финалов Лиги Европы, Лиги конференций и других турниров на 2027-2029 годы

УЕФА определил места проведения финалов Лиги Европы и других турниров на 2027-2029 годы
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УЕФА определил места проведения финалов европейских турниров на 2027-2029 годы. Соответствующая новостная заметка опубликована на официальном сайте организации.

Лига чемпионов УЕФА:

  • 2028: стадион «Альянц Арена», Мюнхен (Германия);
  • 2029: стадион «Камп Ноу», Барселона (Испания).

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

  • 2028: стадион «Парк Олимпик Лионне» («Групама»), Лион (Франция);
  • 2029: стадион «Национальный стадион Уэльса» («Миллением»), Кардифф (Уэльс).

Лига Европы УЕФА:

  • 2028: стадион «Национальная арена», Бухарест (Румыния);
  • 2029: стадион «Национальный стадион Сербии», Белград (Сербия).

Лига конференций УЕФА:

  • 2028: стадион «Ювентус», Турин (Италия).
  • 2029: стадион «Пушкаш Арена», Будапешт (Венгрия).

Суперкубок УЕФА:

  • 2027: стадион «Йохан Круифф Арена», Амстердам (Нидерланды);
  • 2028: стадион «Астана Арена», Астана (Казахстан).

Лига чемпионов УЕФА по мини‑футболу:

  • 2027: «Биль Арена» или «Бьенн Арена», Швейцария.
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