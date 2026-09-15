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Суперкубок УЕФА сезона-2028/2029 состоится в Астане

Суперкубок УЕФА сезона-2028/2029 состоится в Астане
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Матч за Суперкубок УЕФА сезона-2028/2029 пройдёт в Казахстане. Как сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации, встреча состоится в Астане на стадионе «Астана Арена». Игра будет проведена летом 2028-го.

В игре за Суперкубок встретятся победитель Лиги чемпионов УЕФА сезона-2027/2028 и сильнейшая команда следующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА. Обладатель трофея определится в формате одного матча.

Фото: fcastana.kz

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является французский «ПСЖ». В матче за трофей парижане одержали победу над английской «Астон Виллой» (2:1). Игра состоялась в среду, 12 августа, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия.

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