Пименов: в «Спартаке» у Массалыги будет не так много практики, как было бы в «Факеле»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов высказался о 18-летнем нападающем «Спартака» Никите Массалыге, которого ранее воронежцы хотели взять в аренду. По словам Пименова, в «Спартаке» Массалыга будет играть не так часто, как мог бы в «Факеле».

— Пишут, что аренда Массалыги в «Факел» не состоялась из-за срыва трансфера Самородова в «Спартак».

— Да нет, у нас нас просто не получилось его взять в команду — не надо говорить, из-за кого. Это просто момент переговоров.

Массалыга — нападающий, которого уже подпускает к основному составу «Спартак». Это что-то значит. А в прошлом туре он забил. Молодой, перспективный парень, но ему надо играть. Возможно, в «Спартаке» у Массалыги будет не так много игровой практики, как могло бы быть у нас через конкуренцию, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.