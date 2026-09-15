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В «Факеле» допустили подписание свободных агентов после летнего трансферного окна

В «Факеле» допустили подписание свободных агентов после летнего трансферного окна
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Спортивный директор воронежского «Факела» Руслан Пименов допустил, что клуб подпишет свободных агентов после закрытия летнего трансферного окна. По словам Пименова, «Факел» готов приглашать хороших игроков.

«Трансферная кампания «Факела» ещё не завершена — есть свободные агенты и время на их подписание. Почему нет? Если будет хороший игрок, который по стечению обстоятельств оказался свободен, мы можем вступить в переговоры. То, что мы сделали на рынке на сегодняшний день, я оценил бы на 3,5 из 5», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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