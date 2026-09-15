15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов: поступок Рейса безрассудный, но зачем сразу казнить?

Дмитрий Кузнецов: поступок Рейса безрассудный, но зачем сразу казнить?
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об удалении защитника армейцев Матеуса Рейса в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Рейс получил красную карточку за фол на Андерсоне Арройо после просмотра видеоповтора на 15-й минуте. После удаления защитник ЦСКА толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

«Поступок Рейса безрассудный. Да, толкнул судью, но потом извинился. Эмоции надо сдерживать, все смотр