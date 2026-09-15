Дмитрий Кузнецов: поступок Рейса безрассудный, но зачем сразу казнить?

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об удалении защитника армейцев Матеуса Рейса в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). Рейс получил красную карточку за фол на Андерсоне Арройо после просмотра видеоповтора на 15-й минуте. После удаления защитник ЦСКА толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева.

«Поступок Рейса безрассудный. Да, толкнул судью, но потом извинился. Эмоции надо сдерживать, все смотр