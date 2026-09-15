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Орлов отреагировал на слухи, что «Зенит» запретил Мостовому играть против себя

Орлов отреагировал на слухи, что «Зенит» запретил Мостовому играть против себя
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи и разговоры о том, что «Зенит» запретил полузащитнику Андрею Мостовой, который на правах аренды выступает за «Локомотив», играть против петербуржцев полный матч. Команды накануне встретились в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Зенит» добыл победу со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Руденко – 18'     1:1 Андраде – 47'     2:1 Энрике – 70'    

«Минутку, но Мостовой же вышел. Запретили проводить полный матч против «Зенита»? Ну, во-первых, это глупость. Потому что раз он вышел, значит, ему никто и ничего не запрещал. И могут ли вообще это сделать? Сейчас же другие времена. Мы спокойно отвечаем: ваша информация неверна, никаких запретов не было. Потому что Мостовой вышел на