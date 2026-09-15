Квеквескири: Андрей Мостовой сильнее Луиса Энрике

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о полузащитнике Андрее Мостовом, который недавно перешёл из «Зенита» в «Локомотив».

— Мостовой в «Локомотиве»? Оценка 8/10. Для него важный и хороший шаг. Правильно, что он ушёл. Потому что последние два года он уже деградировал в «Зените» и ему не давали играть. Я считаю, что он не проиграл конкуренцию. С учётом лимита сейчас он точно должен был играть.

— Он сильнее Педро?

— Сложный вопрос. Они очень разные. Но для меня Мостовой сильнее Луиса Энрике. Что сделал Луис Энрике за два года? А Мостовой у себя дома. Луис Энрике должен быть на три головы сильнее, быть результативнее, больше голевых действий. А этого не было.

— Против Мостового тяжело играть?

— Он хороший, интересный футболист. Хороший скоростной дриблинг, интересные решения. Два три года назад, когда «Зенит» был в сумасшедшей форме, очень сильно выглядел, — сказал Квеквескири в интервью «VK ПРО СПОРТ».