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Кузнецов: «Локомотив» не допустит зоны стыков и тем более вылета по итогам сезона

Кузнецов: «Локомотив» не допустит зоны стыков и тем более вылета по итогам сезона
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации в московском «Локомотиве». Железнодорожники провалили старт нового сезона, сейчас команда идёт на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Локомотив» стабилизирует игру и состав. Думаю, они не допустят зоны стыков и тем более вылета по итогам сезона. У них есть качественные игроки. Видно, что руководство и команда хотят выбраться из этой ситуации.

Пришёл Мостовой — качественный игрок, который получал мало времени в «Зените». У него появляются крылья за спиной, уже забил важный мяч», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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