Наиль Умяров: у сборной России классные соперники в сентябре

Полузащитник сборной России Наиль Умяров оценил предстоящих соперников национальной команды на осенних тренировочных сборах. Сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном, Нигерией и Намибией. Они пройдут в сентябре и октябре 2026 года.

— Посмотрим, как команды будут меняться в паузу на сборные. Кто-то уедет в сборную, кто-то останется, у кого-то будет пара дней выходных.

— У вас есть какой-то план?

— У меня — пока нет, потому что был только расширенный список. После окончательного будет известно.

— Объявили соперников сборной на ближайшую паузу. Как тебе?

— Классные соперники! Нигерия и Иран — в особенности, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.