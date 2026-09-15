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«Арсенал» объявил о назначении Аленичева главным тренером

«Арсенал» объявил о назначении Аленичева главным тренером
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Пресс-служба тульского «Арсенала» в телеграм-канале объявила о назначении российского специалиста Дмитрия Аленичева на должность главного тренера первой команды.

Прежде Аленичев уже работал в «Арсенале», возглавляя туляков с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда вышла в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу. Позднее 53-летний специалист трудился в московском «Спартаке».

После 11 матчей Лиги Pari текущего сезона «Арсенал», набрав 13 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует во втором по силе российском дивизионе «Нижний Новгород», в активе которого 28 очков. На второй строчке располагается московский «Велес» (22 очка).

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