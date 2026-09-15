«Реал» и «Барселона» изучают возможность трансфера Эрлинга Холанда в 2027 году — TEAMtalk

«Реал» и «Барселона» изучают возможность трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в следующем году. Как сообщает издание TEAMtalk, два испанских гранда исходят из того, что форвард может рассмотреть возможность смены клуба в 2027-м.

В начале прошлого года Холанд подписал с «Манчестер Сити» новый девятилетний контракт. Тогда источники в клубе утверждали, что все пункты о сумме отступных, содержавшиеся в предыдущих соглашениях, были исключены. Тем не менее источники, близкие к «Барселоне» и «Реалу», полагают, что в контракте норвежца всё же существуют опции, которые потенциально могут позволить ему покинуть «Этихад».

Кроме того, между Холандом и руководством «Сити» существует договорённость: если футболист решит, что ему нужен новый вызов, клуб будет готов рассмотреть ситуацию, а не просто исключать возможность ухода. На данный момент Холанд не проявляет особого желания покидать «Сити» и полностью предан клубу, несмотря на постоянные слухи, связывающие его с испанскими грандами.