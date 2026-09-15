Президент «Барселоны» Лапорта отреагировал на решение УЕФА провести финал ЛЧ на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на решение УЕФА выбрать стадион «Спотифай Камп Ноу» местом проведения финала Лиги чемпионов 2028/2029 года. Выбор был сделан на заседании Исполнительного комитета УЕФА, состоявшемся во вторник, 15 сентября, в Салониках.

«Стадион «Спотифай Камп Ноу» выбран местом проведения финала Лиги чемпионов 2029 года. Это предмет огромной гордости для «Барселоны» и всех болельщиков клуба. Данное решение также является международным признанием обновлённого стадиона «Спотифай Камп Ноу», который утверждает себя как арена мирового уровня, задающая стандарты в таких сферах, как качество обслуживания болельщиков, технологии, возможности связи, доступность и спектр предоставляемых услуг.

Отношение УЕФА, доверившего этому стадиону проведение одного из главных футбольных событий планеты, подчёркивает масштаб и амбициозность проекта, а также закрепляет за стадионом статус новой знаковой достопримечательности Барселоны и международного эталона.

Я хотел бы особо поблагодарить городской совет Барселоны, правительство Каталонии и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) за поддержку нашей заявки. Это достижение, ставшее результатом наших совместных усилий, позволит представить Барселону, Каталонию и футбольный клуб «Барселона» всему миру», — приводит слова Лапорты официальный сайт «Барселоны».